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حوادث

بعد واقعة عريس متلازمة داون، عقوبة تزويج القاصر في القانون

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الشرقية في واقعة زواج فتاة من شاب مصاب بمتلازمة داون، في واقعة صادمة ان الفتاة تبلغ من العمر 15 سنة وقاصر. 

وفي هذا الإطار كشفت مصادر قضائية العقوبة المتوقعة بشأن الزواج المبكر وتزويج القاصر رغما عنها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

وأضافت المصادر أنه يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسئولا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلا.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ رسمي 

وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل، لتتحرك الجهات المختصة على الفور، ويحضر العروسان وذويهما إلى مقر النيابة، حيث تُجرى التحقيقات بحضور ممثل عن خط نجدة الطفل.

مسؤول بخط نجدة الطفل: الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل

وأكد مصدر مسئول بخط نجدة الطفل أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل مشيرًا إلى أن ما حدث لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل أيضًا تجاوزًا إنسانيًا وأخلاقيًا بحق فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد، وشاب من ذوي الهمم قد لا يدرك تمامًا أبعاد هذا الارتباط.

وأضاف أن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل حماية الطفلة ومساءلة المسؤولين عن تسهيل هذا الزواج، في إطار تطبيق القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تُعرض الأطفال للخطر وتنتقص من كرامتهم وحقوقهم.

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