تفاصيل مقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد.. اعترافات صادمة للمتهمين.. استخدموا صاعقا كهربائيا وطعنوه بخنجر.. واستكمال المحاكمة اليوم

تستكمل محكمة الجيزة المنعقدة فى مجمع محاكم الكيلو 10,5 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد أثناء سرقة محتويات مسكنه.

تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل نجل سفير

وكشفت أوراق القضية عن مفاجآت مثيرة حول طريقة تنفيذ المتهمين جريمة مقتل ابن سفير سابق فى مدينة الشيخ زايد، من بينها أن المتهمين استخدموا صاعقا كهربائيا فى شل حركة المجنى عليه قبل أن يوجهوا له طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، حتى تيقنوا من مقتله.

أما أمر الإحالة الذى أصدرته النيابة العامة فى تلك القضية، فقد تضمن أن المتهمين، وهم: «مارك م. ن. ح.»، و«يوسف م. أ. م.»، و«إبراهيم ح. ع. ا.» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتل الأول والثاني المجني عليه ع. ع. عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على تنفيذ مخطط إجرامي الغرض منه قتل المجني عليه وسرقة محتويات مسكنه وممتلكاته الخاصة، وفى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، توجها إلى مسكن الضحية الكائن فى كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، ونجحا فى التسلل إليه عبر تسلق السور، ودخلا غرفة نوم نجل السفير السابق، وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق أعداه لذلك الغرض، ثم سددا له عدة طعنات باستخدام خنجر فأحدثوا به إصابات متفرقة أدت إلى وفاته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا سيارة ماركة مرسيدس، ومفاتيح مسكن المجني عليه وسيارة ماركة تويوتا وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالا سعوديا، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه عبر السور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر إحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.

تفاصيل التحقيقات في القضية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بقتل نجل سفير سابق، ارتكبا الواقعة نظرا لسابقة معرفتهما بإقامة المجني عليه بمفرده، فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين صعدا لسطح العقار محل سكن أحدهما، وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكن المجني عليه، واعتديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه باستخدام -سكين- كان بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه حتى وفاته.

اعترافات المتهمين بقتل نجل سفير في الشيخ زايد

وجاء في اعترافات المتهم أن والدته كانت على علاقة غير شرعية بشخص، وقامت بخيانة والده مما دفعه إلى تطليقها، وكانت من الأسباب التى دفعته إلى الإقدام على الانحراف الأخلاقي والسلوكي.

كما جاء فى نص أقوال المتهم: “أنا كان ليا فلوس عند عمرو بسيوني فاتفقت مع صاحبي إننا نروح ونسرقه ولو صحي من النوم وإحنا بنسرق نقتله، وجهزت صاعق كهرباء وسكينة ورُحنا وخلصنا عليه لما صحي من النوم”.

واستكمل المتهم: “أنا أتولدت في أسرة من القاهرة وأمي اسمها “منى س. ز.”، وطفولتي كانت في أحد كمباوندات في الشيخ زايد، وأنا أكبر إخواتي عائشة وكارما وآدم، وأمي وأنا عندي ٧ سنين اتطلقت من أبويا بسبب أنها كانت بتخونه وعلى علاقة بشخص علشان عايزة توصل للسلطة”.

وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته: "أمي اتجوزت من مسئول بإحدى الجهات، ورُحت عشت عند جدتي لحد لما نسيت الموضوع شوية، وبعدها كملت الحياة مع والدتي في الكومباوند، وكانت طفولتي سيئة ومليش صحاب خالص غير واحد ساكن جمبي، واتعرفت عليه على مع إنه مش شبهي خالص لأن قلبه ميت ومبيخافش، وهو الوحيد الي كان بيسمع مشاكلي وكان بيقولي أسيب البيت دايمًا".

وأضاف المتهم الأول: "صديقي هو اللى دخلني سكة المخدرات.. كنا قاعدين في التبة في حدائق المهندسين فلقيته بيلف سيجارة حشيش وبيديهالي أشربها، وشربتها حسيت إن جسمي هدي ومشاكلي كلها بتتعرض قدامي زي علي الشاشة.. وافتكرت كل حاجة حصلت لي في حياتي.. وافتكرت جدتي أم ابويا لأنها الوحيدة اللي كانت حنينة عليا، وابويا وأمي كانوا قاسيين عليا وبيزعقوا لي وبيضربوني، ودايمًا مش قادر أنسى إن أمي وأبويا كانوا بيتخانقوا مع بعض وأنا صغير وبيضرب أمي جامد لدرجة إن أنا روحت اتعلم "آيكيدو" مخصوص علشان أبويا ميعرفش يضربني، وجدتي اشتركت لي في أحد نوادي أكتوبر، واتعلمت الـ "آيكيدو"، وهو عبارة عن فن تكسير العظام".

اعترافات المتهم الثانى فى قتل نجل سفير مصر الأسبق

وقال المتهم الثانى: “اشتركت مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليه، نجل سفير مصر الأسبق، بغرض سرقة أمواله ومتعلقاته، ولكنه استيقظ من النوم وشاهدنا فقررنا التخلص منه خشية فضح أمرنا”.

وأضاف المتهم الثانى أنه والمتهم الأول قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه، وأبان تفصيلًا لذلك أنه اتفق مع المتهم الأول على سرقة المجني عليه بمسكنه، وفي حالة استيقاظه من سباته سيقومان بقتله.

واستطرد المتهم أنهما أعدا لذلك الغرض العُدة (صاعق كهربائي وسكين وعصا خشبية)، ودلفا لمسكن المجني عليه واستل المتهم الأول خنجرًا من مسكن المجني عليه، وتوجها لغرفة نومه وصعقاه بصاعقِ كهربائي فاستيقظ المجني عليه مفزوعًا محاولًا الهرب، إلا أنه بادره بطعنة بسكين في ظهره مرتين، ولاحقه لباب الشقة وضربه بالعصا الخشبية على كتفه عندما حاول فتح باب الشقة للاستغاثة.

واستكمل اعترافاته، بأنه عاجله بضربة على قدمه لتعجيزه عن الهرب وهم المتهم الأول بطعنه بالخنجر طعنة في صدره قاصدًا قتله فسقط المجني عليه مصروعًا مطروحًا على الأرض.

القبض على المتهمين في الجيزة

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في حل لغز العثور على جثة موظف بإحدى الشركات خارج البلاد داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

وكان قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة “موظف بإحدى الشركات بالخارج”، وبه إصابات عبارة عن “طعنات وجروح متفرقة بالجسم” داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبسؤال والده، قال: إن نجله المتوفى يعمل بالخارج، وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وتبين أنهما (طالبان - مقيمان بذات العنوان).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرد، اختمر فى ذهنهما فكرة سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائي، وبالطعن باستخدام "سكين" كان بحوزتهما وخنجر "ملك المجنى عليه" حتى وفاته، وقاما بالاستيلاء على (بعض المتعلقات وهاتفه المحمول – سيارة ملكه)، وقاما بالتخلص من "السكينة والخنجر" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.

وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ (أحد الأشخاص) "أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه".

كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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