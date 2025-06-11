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حوادث

الداخلية تُنظم احتفالية للأطفال ذوي الهمم في وادي الفروسية بالفسطاط

وزارة الداخلية تُنظم
وزارة الداخلية تُنظم احتفالية مبهجة للأطفال ذوي الهمم

نظّمت وزارة الداخلية،  احتفالية خاصة للأطفال من ذوي الهمم، في مشهد إنساني يعكس مدى اهتمامها بتعزيز التواصل المجتمعي؛ في إطار الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم فئات المجتمع المختلفة.

جولة مبهجة واحتفاء حافل

واصطحب عدد من الضباط والضابطات الأطفال في جولة بالحافلات المكشوفة جابت أحياء القاهرة، وصولًا إلى وادي الفروسية التابع للوزارة والمطل على بحيرة عين الحياة بمنطقة الفسطاط. وقد استُقبل الأطفال بحفاوة كبيرة وسط أجواء مبهجة.

عروض فروسية وكلاب الأمن.. وتجارب فريدة

وشهدت الاحتفالية عروضًا متميزة لمهارات رياضة الفروسية، كما استمتع الأطفال بعروض شيّقة قدّمتها الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة، وشاركوا بأنفسهم في تجربة ركوب الخيل والتجوّل به في ملاعب الوادي، قبل أن تُختتم الفعاليات بحفل ترفيهي على ضفاف بحيرة عين الحياة.

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تكريم خاص.. ورسائل شكر

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، تم تكريم الأطفال ذوي الهمم وسط حضور عدد من رموز الفن والمجتمع، حيث جرى توزيع هدايا عينية عليهم، ما أدخل البهجة والسرور على قلوبهم.

وأعرب الأطفال وأسرهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية ورجال الشرطة، على هذا اليوم الإنساني الذي يعكس روح المشاركة والدعم الحقيقي لكافة أطياف المجتمع، خاصة أصحاب الهمم.

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