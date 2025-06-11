الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

إحالة شاب قتل والده طعنًا أثناء صلاته في الخليفة إلى الجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت نيابة الخليفة عامل توصيل طلبات قتل والده أثناء الصلاة طعنًا بالسكين إلى محكمة الجنايات. 

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم إسلام. إ، سائق وعامل توصيل طلبات، بأنه بتاريخ 22 أبريل 2024، بدائرة قسم شرطة الخليفة – محافظة القاهرة، قتل المجني عليه والده “إسماعيل. إ” عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، بعد أن فسد استدلاله من نصح والده له.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وسوس له شيطانه بقتل والده، فخطط لجريمته، مستغلًا وجود سلاح أبيض تحت يده في محل الواقعة، وما أن تهيأت له الظروف – حيث كان والده منكبًا على صلاته بخشوع – حتى اغتنم وحدته غدرًا ونفذ مقصده الآثم، فاستجلب سكينًا وتوجه إلى والده أثناء سجوده وانهال عليه ضربًا وطعنًا بسلاحه الأبيض، وظل يطعن المجني عليه في أنحاء متفرقة من جسده، حتى أسقطه أرضًا، ولم يردعه صراخه أو استغاثاته، بل استمر في جريمته، وسدد له المزيد من الطعنات، ما أدى إلى خروج أحشاء والده من جسده، حتى تأكد من مفارقته الحياة.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمته قاصدًا القتل، مستغلًا انشغال والده بالصلاة، وموقنًا من تحقيق هدفه بإنهاء حياته.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم أُحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز سلاحًا أبيض “سكين” دون ترخيص، ودون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية، واستخدمه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول. 

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جوهر الحشيش المخدر جنوب القاهرة نيابة الخليفة محافظة القاهرة منطقة الخليفة

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