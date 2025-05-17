أخبار الفن اليوم: سر استمرار نجومية الزعيم 60 سنة.. تفاصيل وموعد عرض حلقات مسلسل «بطن الحوت».. و"القاهرة السينمائي" يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 85.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يصادف اليوم، السابع عشر من مايو، عيد ميلاد النجم الذي تجاوز حدود التمثيل ليصبح رمزا فنيا، وأصبحت ملامح وجهه جزءا من ذاكرة أجيال.. إنه الزعيم عادل إمام.

تعرض قناة MBC MASR للمرة الأولى حلقات مُسلسل "بطن الحوت" الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه عبر منصة شاهد الرقمية، وذلك بداية من غد الأحد يوميًا في تمام السابعة مساءً.





في إنجاز جديد للسينما المصرية، فاز جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، خلال الدورة الـ 78 المقامة حاليًا بمدينة كان الفرنسية، متقدمًا على أجنحة تمثل أكثر من 150 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين.





أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن دورته الخامسة عشرة، المقررة في الأسبوع الأخير من مارس 2026، ستُقام تحت شعار" يوسف شاهين.. حدوتة مصرية"، وذلك احتفاءً بمئوية ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 / 2008)، أحد أبرز روّاد السينما العربية والعالمية.



كشف المنتج تامر مرسي حقيقة خلافه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مؤكدا رفضه التام لما وصفه بـ"محاولات الوقيعة الرخيصة" التي تُحاك بين الحين والآخر.

طرح الإعلامي الساخر باسم يوسف البوستر الرسمي لجولته المسرحية “باسم يوسف بالعربي” في ولايتي فلوريدا ونيوجيرسي.

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على بيان المنتج تامر مرسي نافيا وجود أي خلاف بينهما.

يترقب الجمهور عرض مسلسل آسر الحلقة 35 بشغف كبير، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 34، والتي شهدت ذروة جديدة في العلاقة بين آسر وحياة.



كشف محمد عشوب، ماكيير النجوم، عن سر استمرار نجاح الفنان عادل إمام على لأكثر من ٦٠ عاما، وقال في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن السر يكمن في أن عادل إمام يمتلك الذكاء وحسن التصرف، فلا يتصرف أي تصرف عشوائي، وأنه كان يختار شخصياته والموضوعات التي يقدمها بعناية.





وقع السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بروتوكول تعاون بين الجمعية وأحد البنوك الشهيرة، حتى يتم السماح للبنك باستخدام بعض المصنفات الموسيقية التي تمتلكها الجمعية، في الإعلانات الدعائية الخاصة به، وذلك مقابل تعاقد مادي تحصل عليه الجمعية، نظير حق الأداء العلني.



هنأت الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 85. ونشرت إلهام شاهين صورة لها برفقة الزعيم عبر صفحتها على فيس بوك وعلقت: كل سنة وانت حبيب الملايين وصديقي وأستاذي وصاحب فضل عليا.

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