هل يكشف باسل خياط هويته الحقيقية لباميلا الكيك في الحلقة المقبلة من مسلسل آسر؟

يترقب الجمهور عرض مسلسل آسر الحلقة 35 بشغف كبير، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 34، والتي شهدت ذروة جديدة في العلاقة بين آسر وحياة.

حيث بدا واضحًا اشتعال المشاعر بين الشخصيتين، خاصة بعد أن بدأت حياة تُكرر على آسر سؤالًا محوريًا: “من أنت؟”، وتخبره بشعور داخلي بأنها تعرفه منذ زمن بعيد، هنا، يتوقف المشاهد ليسأل: هل تشهد مسلسل آسر الحلقة 35 أخيرًا اعتراف آسر لحياة بهويته الحقيقية وأنه مجد حبيبها الذي خانته وزجت به في السجن لسنوات طوال؟

خيوط كثيرة تشابكت في الحلقة السابقة، أبرزها المواجهة العاطفية بين آسر وحياة، والقلق المتزايد لدى حياة من غموض آسر، الذي رغم اقترابه منها، ما زال يخفي الكثير، وتبقى الهوية الغامضة لآسر أحد أهم أسرار المسلسل التي لم تُكشف بعد، إلى جانب ذلك يتوقع المتابعون أن تتمكن مريم من التوصل إلى الخال في محاولة منها لإبعاده عن حياة آسر، وبالتالي إيقاف ابنها عن متابعة خطته في الانتقام.

كما تشير التوقعات إلى تصاعد دور “غازي”، الذي بدأ يراقب تحركات آسر عن كثب، وقد يستغل أي معلومة يمكن أن تُستخدم ضده، وبالتأكيد، لن يقف غازي مكتوف الأيدي أمام أي محاولة من نجاة لكشف الحقيقة لمريم عن ما حدث في الماضي، لا سيما أن هذا الماضي تورط فيه غازي نفسه، إلى جانب حياة وراغب وعزت.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 35

كل هذا يدفع الجمهور للبحث عن موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 35، والتي ستعرض غدًا الأحد على منصة شاهد في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.