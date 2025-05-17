السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

في بيان ناري، تامر مرسي يكشف حقيقة خلافه مع تركي آل الشيخ

تامر مرسي.فيتو
تامر مرسي.فيتو

كشف المنتج تامر مرسي  حقيقة خلافه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مؤكدا رفضه التام لما وصفه بـ"محاولات الوقيعة الرخيصة" التي تُحاك بين الحين والآخر.

حقيقة خلاف تامر مرسي وتركى ال الشيخ

وقال مرسي في بيان رسمي: "للأسف، تتكرر من حين إلى آخر محاولات دنيئة لصناعة الوقيعة واختلاق الأكاذيب، من خلال الزجّ باسمي في سياقات ملفّقة، وآخرها ما نُشر مؤخرًا من شائعات تستهدف علاقتي بالمستشار تركي آل الشيخ، وهي محض اختلاق ومحاولة فاشلة لبث الفتنة وتأجيج الخلافات الوهمية".

فيما نوه مرسي عن  أن علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ قائمة على "الاحترام والتقدير المتبادل"، مضيفًا: "المستشار تركي آل الشيخ شخصية استثنائية في عالم الثقافة والترفيه العربي، وصاحب بصمة حقيقية في تطوير هذا القطاع ليس فقط في المملكة، بل في العالم العربي بأسره".

وتابع: "ليس ذلك فحسب، بل إن الرجل له مكانة الصديق والأخ في قلبي، وتربطنا علاقات ود ممتدة لا يمكن أن تهزّها شائعة، أو تعصف بها فتنة رخيصة. الحديث عن أي توتر أو خلاف بيننا هو محض افتراء لا يمتّ إلى الواقع بأي صلة".

وأشار مرسي إلى أنه "لم يسبق أن شارك في أي مشروع مشترك مع معالي المستشار حتى الآن"، موضحًا في الوقت ذاته أن ذلك "لا ينفي الاحترام المتبادل، ولا يغلق أبواب التعاون في المستقبل متى توفرت الظروف والرؤية المشتركة".

واختتم المنتج تامر مرسي تصريحه مؤكدًا أن "محاولات البعض لتأليف روايات وهمية بهدف خلق الإثارة والفتن بين الأشقاء، لا تُعبّر عن الإعلام المهني، بل تعكس نزعة مأزومة للعبث والتشويه"، معبرًا عن خالص تقديره واحترامه للمستشار تركي آل الشيخ، وتمنياته له بالمزيد من النجاحات، داعيًا الإعلام العربي إلى مواجهة الشائعات بمزيد من الوعي والمسؤولية.

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