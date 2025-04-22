مسلسل آسر الحلقة 17، باسل خياط يكشف لوالدته كل أحداث الماضي

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 17 حول تعمق العلاقة بين آسر وناي، مما يثير غيرة حياة قليلًا، خاصة أنها بدأت تشعر بالارتياح لوجود آسر، لكنها في الوقت ذاته تعيش حالة من التخبط وعدم الفهم لما تشعر به نحوه.

أما عزت، فيحاول تتبع الأطفال الذين يعتني بهم آسر بشدة في دار الأيتام لعله يكشف أي سر عنه، ويعرض الأمر على راغب، لكنه لا يبدي اهتمامًا كبيرًا.

ويُكشف خلال الحلقة عن جوانب من ماضي عزت، حيث يتم الإشارة إلى أنه عاد إلى راغب بعد فترة من الانقطاع، وأنه عمل معهم في في البداية عملا وظيفيا ولكن لم يتحمله فعينه راغب مديرا للأمن، وكان يعشق ناي منذ النظرة الأولى، لكنه لم ينل حظه منها لأنها لم تره بنفس الطريقة التي رأت بها آسر.

ويتواصل راغب مجددًا مع آسر، ويقضيان وقتًا معًا، ويبلغه أنه وحياة يفكران في إنجاب طفل ثانٍ، ما يسبب لآسر بعض الحزن وفيصل يحاول أن يواسيه ويؤكد له أنه لا يزال يحمل قلبًا طيبًا كما كان ولكن آسر يبكي لأنه لا يريد المواصلة بهذا القلب الطيب.

ويذهب آسر إلى والدته، ويعترف لها بكل ما حدث معه في الماضي، فتحثه على التوجه إلى الشرطة، لكنه يخبرها أنه لو كان مجد لا يزال حيًّا بالنسبة للشرطة، لكان مسجونًا الآن، في هذه الأثناء، يذهب راغب وعزت وحياة إلى “غازي” لعقد اتفاق معه يمنحه بموجبه شقة ليبدأ بها حياة جديدة، وترحل حياة دون أن تلقي السلام على والدها ويقرر غازي منح راغب هدية لجاد.

تفاصيل أحداث مسلسل آسر الحلقة 16

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “آسر”، بلحظة إنسانية مؤثرة حين يدخل آسر في حديث ودي مع والدته، وتغمر الدموع عينيها، في مشهد مليء بالعاطفة.

لكن هذه اللحظات لا تدوم طويلًا، إذ يتلقى آسر رسالة من فيصل تخبره بضرورة الرحيل فورًا، تحاول والدته منعه من المغادرة، وفي أثناء ذلك، يدخل رامي، شقيق مجد (أو شقيق آسر)، إلى المكان، ويشعر بالغضب الشديد لرؤية آسر مع والدته.

تحاول الأم تهدئته وتخبره أن آسر حضر فقط لأنه نسي الوشاح في الزيارة السابقة، لكن رامي لا يهدأ، ويزداد غضبه، ويمنح آسر الوشاح ويطرده من المنزل.

يحاول آسر التحدث مع رامي بهدوء، محاولًا احتواء غضبه، ويبدأ حديثًا عن شقيقه مجد، مؤكدًا أن مجد كان يحبه بشدة، وكان على استعداد للتضحية بحياته من أجله.

إلا أن رامي يرد عليه بحدة، ويصف مجد بالجبان، مؤكدًا أنه رفض لقائه أو الرد على أي رسالة منه، معتبرًا أن مجد “أمات نفسه” في حياتهم قبل أن يموت فعليًّا.

يرحل آسر من المنزل مثقلًا بالحزن، لكنه يبقى مصممًا على إتمام خطته، رغم شعوره أن أصدقاءه – ومنهم حياة– جعلوه يسعى للانتقام أكثر من سعيه للعودة إلى عائلته أو إصلاح علاقته بهم.

وفي سياق مواز، يخبر راغب زوجته حياة أنه دخل في شراكة مع آسر من أجلها، أما عزت فيكتشف أن ناي ترافق آسر، فيقرر مراقبتهما، ويجد أن ناي ممسكة بيد آسر، فيشعر بصدمة كبيرة.

وتكشف الحلقة أن آسر يهتم بطفل حارس محل الذهب الذي قام أصدقاؤه بسرقته سابقًا، وخلالها يبوح راغب برغبته في زيارة “غازي”، والد حياة، ويخبره عزت أنه سيرافقه في هذه الزيارة.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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