السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

باسم يوسف يطرح البوستر الرسمي لعرضه المسرحي في فلوريدا ونيوجيرسي

بوستر العرض، فيتو
بوستر العرض، فيتو

طرح الإعلامي الساخر باسم يوسف البوستر الرسمي لجولته المسرحية “باسم يوسف بالعربي” في ولايتي فلوريدا ونيوجيرسي.

ونشر باسم يوسف البوستر عبر صفحته على فيس بوك، وعلق قائلا: وأخيرًا البوستر الرسمي لجولة باسم يوسف بالعربي في فلوريدا ونيوجيرسي تزامنا مع بطولة كأس العالم  للأندية المشارك فيها أندية الأهلي والترجي والوداد والهلال والعين.

 

أضاف: متحمس إني اشوف كل مشجعي الفرق العربية عندي في المسارح دي، حتى لو ما لكوش في الكورة، تعالوا برضه.

 

وفي وقت سابق كشف باسم يوسف، آخر مستجدات أزمة حفله، الذي من المفترض أن يقام بولاية ميامي يوم 13 من شهر يونيو المقبل، بعد أن رفض المسرح الذي تم التعاقد معه، إقامة الحفل بموعدها.


 

وكتب باسم منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث قال: “ أنا متفائل.. أصدقائي اللي اشتروا تذاكر عرض ميامي.. إحنا حاليا بصدد التواصل ‏مع مسارح أخرى في المنطقة أقرب إلى إستاد المباراة بين الأهلي وميامي وإن شاء الله بنحاول إننا نجيب مسرح في نفس ليلة العرض اللي تم الغاءه. يوم ١٣ يونيو ”.

 

الإعلامي باسم يوسف

وأضاف:" احنا على تواصل مع منصة التذاكر أنها تدي الاختيار إن بدل استرجاع التذاكر المباعة إنها تتبدل للمسرح الجديد،  طبعا ممكن تمشوا في عملية الإسترجاع حالا وده حياخد ٣-٥ أيام عمل،  أو تصبروا علينا علشان نحاول نعمل الموضوع أسهل عليكم "

 

وتابع: “ إحنا اسفين جدا زي ما قلت لكم الموضوع خارج عن إرادتنا، لكننا بنحاول أن  نوفي بوعدنا لكل الجماهير اللي جاية تحضر العرض من آخر الدنيا،  إن شاء الله اليومين الجايين دول حنرجع لكم بالتفاصيل أول ما نعرف وأنا اسف جداجدا جدا ”
 

 

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باسم يوسف الإعلامي باسم يوسف فلوريدا نيويورك

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