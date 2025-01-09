تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور)

انطلقت، مساء اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية «دورة الفنان الراحل نور الشريف»، والتي ترفع شعار "السينما الأفريقية قمر 14".

بدأ حفل الافتتاح بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وتبعه تقديم برومو ترويجي لهيئة تنشيط السياحة عن آثار مدينة الأقصر الخالدة، وأهمية المهرجان في تنشيط السياحة.

وبعدها، تم تقديم فقرة فنية تحمل اسم شعار الدورة الجديدة "السينما الإفريقية قمر 14" من تقديم آسيا مدني وحسان القوصي.

وقدم الحفل الإعلامية السودانية تسنيم رابح، والفنانة ياسمين الهواري، والإخراج المسرحي لشادي علي، أما الإخراج التليفزيوني لداليا سالم، ونقل الحفل قناة نايل سينما علي الهواء مباشرة.

محمود حميدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الـ14: الدورة تحمل اسم النجم الراحل نور الشريف وهو بالنسبة لي وللسينما النجم الأطول عمرا

وألقى الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان كلمة على الحاضرين، قال فيها: هذه الدورة تحمل اسم النجم الراحل نور الشريف، وهو بالنسبة لي وللسينما النجم الأطول عمرا، وهذا اللقب أطلقته عليه لأنه منذ بداية ظهوره وهو نجم، والنجم الأطول عمرا فى صناعة السينما وهو قمر 14 السينما المصرية، وهذا المهرجان له مستقبل عظيما لأنه استطاع أن يجمع كل صناع السينما الإفريقية على أرض الأقصر، ويستقبلهم أهل المدينة بكل ترحاب وكرم.

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: "الحياة ظالمة ولن تستطيع إقامة العدل، فلا تأخذ الحياة على محمل الجد - باولو كويلو.. وسط هذه الصراعات والحروب والقتل والدمار في بقاع مختلفة من أراضينا العربية والأفريقية وكذلك في خارج أفريقيا (روسيا / أوكرانيا)، وغيرها، في هذا العالم الظالم القاسي تبحث السينما عن العدل والحرية، والحب والسلام، ولن يستطيع الفن وحده أن يقيم العدل ولكنه يبحث عنه ويقدمه ويقوم بدوره المهم في الوعي والخير والجمال.

وأضاف "فؤاد": "وفي دورتنا الرابعة عشرة، نعمل على إتاحة شاشات لرؤي الفنان الإفريقي الصامد وسط القتل والدمار ممسكًا بالجمر من أجل إتمام دورة في ظروف شديدة القسوة، والصعوبة.. إن السينما إحدى ضفاف الإنسانية الحنون إذ يتعظم دورها في تلك العقود المريرة.. ورغم كل هذه الأحداث والحروب والمعاناة نستقبلكم بالأقصر الجميلة العريقة في أبهى صورها. فالفن دوره في كل الظروف.. وأهميته التعبير عن عالمه وتوثيقه وتقنينه. فلتنعموا ببعض الأزمنة الحنون الطيبة.. والطاقة والرضا في حضن التاريخ، نتكامل، نتناقش ونحب، ونستمتع، رغم كل الظروف التي يمر بها الإنسان الآن في عالمنا المتخبط.. أهلًا وسهلًا بكل فناني السينما من إفريقيا ومن خارجها".

فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس المهرجان: "أهلا بكم في مدينة الأقصر الأفريقية.. مرحبة بجميع الحضور.. ومؤكدة علي التحديات الكبيرة التي يواجها المهرجان وبرغم ذلك يقدر علي تخطيها.. كما أشارت الحسيني إلي أهمية البرنامج الموازي للفعاليات هذا العام وما فيه من زخم حيث يضم 12 ورشة فنية وذلك انطلاقا من دور المهرجان في خدمة المجتمع، بجانب ذلك يعقد المهرجان عدد من الندوات والمناقشات بما يتعلق بمستقبل السينما وحاضرها.. ملتقى مستقبل السينما الافريقية في عصر الرقمنة..كما توجهت الحسيني بالشكر لمجموعة الرعاة للدورة الجديدة متمنية مشاهدة ممتعة لجميع الحضور.

بينما قالت ليلى بهاء الدين التي تمثل مؤسسة كيميت للسلام والمعرفة: "إن المؤسسة التي أسسها أصدقاء بطرس غالي لها نشاط ثقافي في عدة مجالات، وتحرص على التعبير عن مصلحة المواطن المصري"، متابعة أنه دائما ما شغل بطرس غالي دعم العلاقات الإنسانية المختلفة بين الشعوب الأفريقية، وتعد السينما من أهم أدوات تحقيق ذلك لذلك حرصنا على دعم المهرجان".

كما حرصت على تهنئة رئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني، قائلة: "أهنئهم على الجهد المبذول للخروج بالمهرجان بهذا الشكل على الرغم من كافة الصعوبات التي تواجههما، كما أحيي النجم محمود حميدة على دعمه الدائم للمهرجان منذ انطلاقه، كما أبدي إعجابي باختيار اسم قمر 14 لهذه الدورة وتصميم البوستر رائع".

في السياق ذاته، قال السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية: وزارة الخارجية شاهدة على هذا المهرجان سنويا منذ بدايته إيمانا منا بالدور الذي يلعبه المهرجان في دعم العلاقات بيننا وباقي دول القارة الإفريقية وتبادل الثقافات حول صناعة السينما وكيفية تطويرها وفي الواقع فإن السينما تعتبر أحد العناصر الهامة في القوة الناعمة للتواصل، وما يحقق التواصل مع أبناء القارة الافريقية لصناعة السينما على أرض الأقصر، حيث إن صناعة السينما في مصر تعد الأقدم في العالم".

نائب محافظ الأقصر: مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ما زال يستقبل الروح الواعدة لرواد الخيال في العالم

وفي كلمته، قال نائب محافظ الأقصر هشام أحمد أبو زيد: "الفنان محمود حميدة والحضور الكريم انقل اليكم، تحيات محافظ الأقصر، فرغم مرور السنوات على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ولكنه ما زال يستقبل الروح الواعدة لرواد الخيال في العالم أجمع، وهو مهرجان يليق باسم مدينة الأقصر تلك المدينة العريقة".

وبعدها قام نائب محافظ الأقصر هشام أحمد أبو زيد، ورئيس شرف المهرجان النجم محمود حميدة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بتكريم عدد من النجوم في الدورة الرابعة عشرة، من المهرجان، وهم النجم المصري خالد النبوي، والنجم التونسي أحمد الحفيان، والنجم الغانية أكوسوا بوسيا، والمخرج الفنان السنغالي موسي سنا أبسا، والمخرج المصري الكبير مجدي أحمد علي.

تكريم نجوم السينما الإفريقية

وأعلن رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، إهداء الدورة الـ 14 لروح كل من السيناريست الكبير بشير الديك، والمؤلف عاطف بشاي، والمخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج الموريتانى ميد هوندو، والمخرجة السنغالية صافي فاي.

كما تم تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان الرسمية، وهم: في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.، ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.