عادل إمام: الضحك يساعد على تقوية الحاسة الجنسية وهذا سر ارتباط الجمهور بي (فيديو)

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم السبت 17 مايو بعيد ميلاده الـ85 فهو من مواليد 1940.

عيد ميلاد الزعيم

وفى لقاء سابق للزعيم رفقة الاعلامي عمرو الليثي تحدث عن سر حب الجمهور المصري للفن الكوميدي أكثر من الدرامي والأكشن وغيرها من الفروع كونه يساعد على تقوية الحاسة الجنسية عند الجمهور.. قائلًا: “ضمن الحاجات اللي الضحك بيسببها تقوية الحاسة الجنسية عند بعض الناس.. فاكتشفت ليه الرجالة بيدعولي بعد ما بيشوفوا المسرحية وده سر تعلقهم بي بشكل خاص”.

ويعتبر عادل إمام من أبرز النجوم بالساحة الفنية العربية وأكثرهم تميزا واختلافا، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا استطاع أن يقدم للأرشيف الفني العربي إبداعات خالدة لا تُنسى.

إبداعات الزعيم عادل إمام

و لم يتوقف إبداعه الفني بعدد السنوات واستمرارية الزعيم على القمة، وإنما أيضًا بالعدد الهائل الذي قدمه من الشخصيات المتعددة من كوميدي إلى تراجيدي إلى أكشن ودرامي فى بعض الأحيان، كذلك الإبداع فى العدد الكمي سواء بالسينما أو الفيديو أو الإذاعة والمسارح المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.