محمد عشوب يكشف سر استمرار نجومية عادل إمام لأكثر من ٦٠ عاما

كشف محمد عشوب، ماكيير النجوم، عن سر استمرار نجاح الفنان عادل إمام على لأكثر من ٦٠ عاما، وقال في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن السر يكمن في أن عادل إمام يمتلك الذكاء وحسن التصرف، فلا يتصرف أي تصرف عشوائي، وأنه كان يختار شخصياته والموضوعات التي يقدمها بعناية.

وأضاف أن ما جعل عادل إمام يستمر بنجاح حتى الآن أيضًا هو “بركة دعاء أمه ورضا ربنا عليه”، حيث قال: “أمه وأبوه داعيين له وعلاقته بربنا كويسة وربنا راضي عنه"، وتابع "ربنا عمره ما هيدي مخلوق إلا أن كان راضي عنه”، مشددًا على الدور الكبير الذي لعبته زوجته هالة الشلقاني في مشوار نجاح عادل إمام.

وأشار عشوب إلى أن عادل إمام إنسان أولًا قبل أن يكون ممثل، حيث قال: “ كان بيعمل خير كتير ويساعد الكثيرون ويساند في الكثير من الأعمال الخيرية ولا يظهر هذا ولا يحب أن يقوله”، مؤكدًا أنه إنسان مكافح وبدأ من “الألف” وأنه من عائلة مكافحة.

واختتم عشوب حديثه قائلًا أن عصابة حمادة وتوتو والمشبوه من أكثر الأعمال التي تعاون فيها مع الزعيم ولم ينساها، حيث قال أنه في فيلم المشبوه قدم للزعيم شكلا مميزا، ووصف فيلم عصابة حمادة وتوتو بأنه “من أعظم الأعمال" التي قدمها مع الزعيم حيث غير من شكله أكثر من مرة، مؤكدًا أن عادل إمام كان يتجاوب معه.

الفنان عادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم السبت 17 مايو بعيد ميلاده الـ85 فهو من مواليد 1940، ويعتبر عادل إمام من أبرز النجوم بالساحة الفنية العربية وأكثرهم تميزا واختلافا، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا استطاع أن يقدم للأرشيف الفني العربي إبداعات خالدة لا تُنسى.

و لم يتوقف إبداعه الفني بعدد السنوات واستمرارية الزعيم على القمة، وإنما أيضًا بالعدد الهائل الذي قدمه من الشخصيات المتعددة من كوميدي إلى تراجيدي إلى أكشن ودرامي فى بعض الأحيان، كذلك الإبداع فى العدد الكمي سواء بالسينما أو الفيديو أو الإذاعة والمسارح المصرية والعربية.

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