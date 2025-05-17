بروتوكول تعاون بين جمعية المؤلفين وأحد البنوك الشهيرة

وقع السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بروتوكول تعاون بين الجمعية وأحد البنوك الشهيرة، حتى يتم السماح للبنك باستخدام بعض المصنفات الموسيقية التي تمتلكها الجمعية، في الإعلانات الدعائية الخاصة به، وذلك مقابل تعاقد مادي تحصل عليه الجمعية، نظير حق الأداء العلني.

وحضر التوقيع الملحن حسن دنيا والشاعر فوزي إبراهيم ومحيي حوار وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين احتفلوا بذلك المناسبة، التي تحافظ على حقوق الشعراء والملحنين، في الأداء العلني، واستخدام مصنفاتهم الفنية في الإعلانات المختلفة.

غياب مدحت العدل عن اجتماع نقابة الموسيقيين

من جانب آخر، غاب السيناريست مدحت العدل عن الاجتماع الذي دعى له الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لمناقشة بعض الامور الهامة التي تخص النقابة وجمعية المؤلفين والملحنين.

وقال الفنان مصطفي كامل، نقيب، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلي أن علاقته بالسيناريست مدحت العدل، جيدة، ويعتبره شقيقه الأكبر، ولكنه تلقي اتصالا مساء أمس الجمعة، لإبلاغه بعدم حضور أعضاء الجمعية للاجتماع دون أسباب واضحة.

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