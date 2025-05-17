السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: شكرا لأنك أسعدت الملايين

عادل إمام، فيتو
عادل إمام، فيتو

 

هنأت الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 85. ونشرت إلهام شاهين صورة لها برفقة الزعيم عبر صفحتها على فيس بوك وعلقت: كل سنة وانت حبيب الملايين  وصديقي وأستاذي وصاحب فضل عليا.

أضافت: بحبك من كل قلبى وأتمنى لك الصحة والسعادة وكل الخير.. شكرا لأنك أسعدت الملايين فى مصر وفى كل الوطن العربى بفنك الجميل.. وأثرت فينا ووضعت البسمة على شفاهنا وحاربت الفكر الإرهابى من خلال فنك.. شكرا يا زعيم الفن.

 

عيد ميلاد الزعيم

 

واحتفل الزعيم عادل إمام اليوم السبت 17 مايو بعيد ميلاده الـ85 فهو من مواليد 1940.


ويعتبر عادل إمام من أبرز النجوم بالساحة الفنية العربية وأكثرهم تميزا واختلافا، فعلى مدار أكثر من 60 عامًا استطاع أن يقدم للأرشيف الفني العربي إبداعات خالدة لا تُنسى.

إبداعات الزعيم عادل إمام

و لم يتوقف إبداعه الفني بعدد السنوات واستمرارية الزعيم على القمة، وإنما أيضًا بالعدد الهائل الذي قدمه من الشخصيات المتعددة من كوميدي إلى تراجيدي إلى أكشن ودرامي فى بعض الأحيان، كذلك الإبداع فى العدد الكمي سواء بالسينما أو الفيديو أو الإذاعة والمسارح المصرية والعربية.

 

 

 

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