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ثقافة وفنون

غدا، احتفالية خاصة في صباح الخير يا مصر بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

عادل امام.فيتو
عادل امام.فيتو

يشهد برنامج صباح الخير يا مصر، غدا السبت 17 مايو احتفالية خاصة على شاشة القناة الأولى، تزامنا مع عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.

عيد ميلاد الزعيم

وكشفت إدارة البرنامج عن إعداد  فقرات مميزة  تقارير ولقاءات ترصد قصص في حياة الزعيم، بالإضافة إلى حكايات من داخل الشعوب العربية عن الزعيم الذي تجمعت حول محبته كل الدول العربي، واستمر على القمة.

يشار إلى ان برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على شاشة القناة الأولى والفضائية بالتليفزيون المصري من السابعة صباحا وحتى العاشرة، ويقدمه غدا محمد الشاذلي ودينا شرف ومصطفي كفافي.
 

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