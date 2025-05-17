أخبار مصر: انطلاق القمة العربية اليوم، هل ضرب فيروس وبائي مزارع الدواجن؟ خطة ترامب لتهجير مليون غزاوي إلى ليبيا، ارتفاع الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخطط لـ تهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السبت 17 مايو 2025، مؤكدة أن البلاد على موعد مع ذروة موجة شديدة الحرارة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية.

البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر

كلف البرلمان الليبي النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.

شقيقة سعاد حسني ترد على بيان أسرة عبد الحليم حافظ: متجزأ ومش خطها

ردت جانجاه شقيقة الفنانة سعاد حسني على البيان الذي أصدرته أسرة الراحل عبد الحليم حافظ حول جدل زواجه بشقيقتها.

غزل المحلة يقرر إقالة بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون بعد فضيحة الجونة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني مستر بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

سياسيون وتكنوقراط، أسماء المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا بعد سقوط شرعية الدبيبة

بعد إدانته بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة، بدأ مجلس النواب الليبي أولى خطواته العملية لتشكيل أخرى جديدة.

بعد شائعة تفشي فيروس وبائي، بيان من الزراعة بشأن ما يحدث في مزارع الدواجن وموقف التحصينات

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

صفية العمري: أنا لم أعتزل الفن لكن لا أهين تاريخي وواقعة احتيال وراء لقائي بالشيخ الشعراوي

ردت الفنانة صفية العمري بشكل حاسم على شائعة اعتزالها التمثيل، التي تتردد بين الحين والآخر، كما كشفت عن تعرضها لعملية احتيال استخدم فيها اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالم.

مظاهرات واستقالات وسحب شرعية، نهاية حكومة الدبيبة في ليبيا

تصاعدت وتيرة الأزمة التي تواجهها حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، أمس الجمعة، على وقع استقالة وزراء واندلاع احتجاجات غاضبة في طرابلس.

سرقة تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها، والشرطة تحقق

اختفى تمثال برونزي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب حيث تم نشره وسرقته من مسقط رأسها، وتجري الشرطة في سلوفينيا تحقيقًا.

سعر الذهب اليوم السبت 16 مايو 2025، عيار 21 يقفز إلى 4545 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025، صعودًا مفاجئًا بعد أن شهد حركة المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس الجمعة تراجعًا كبيرًا، بنحو 90 جنيهًا وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها

تحقق مباحث الانترنت بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قوات البحث الجنائي في واقعة اتهام الإعلامية بسمة وهبة ضد المخرج خالد يوسف، بالتشهير بها على “فيسبوك”، وسبها عبر منشوراته، وتحريض زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي على تسجيل مكالمات لها، بسبب الأزمة التي وقعت بينهما بعد الإدلاء بشهادتها في قضية المخرج عمر زهران، في محضر رسمي حمل رقم 2999 إداري قسم شرطة أول أكتوبر.

ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خفضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يشكل ضربة للرواية التي يروج لها دونالد ترامب بشأن القوة والازدهار الاقتصادي.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري المصري، أبرزها موقعة الأهلي والبنك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز، وتحديدًا مواجهتي الأهلي والبنك الأهلي، وبيراميدز ضد بتروجيت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات مجموعة تحديد بطل الدوري.

أول رد من حماس على خطة ترامب لنقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

في أول رد من حركة حماس، على تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بشأن خطة إدارة دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا، قال المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

بزيادة تصل إلى 53 جنيها، أسعار اللحوم تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار اللحوم الارتفاع الملحوظ لليوم الثاني في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

فضيحة جنسية وتجسس، العثور على جثة دبلوماسي سويدي رفيع بعد أيام من اعتقاله

عثر على دبلوماسي سويدي رفيع المستوى ميتا في منزله بستوكهولم، بعد أيام من استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية للاشتباه في تورطه بقضية تجسس.

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