مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السبت 17 مايو 2025، مؤكدة أن البلاد على موعد مع ذروة موجة شديدة الحرارة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية.

تحذير من ذروة موجة شديدة الحرارة

وقالت الأرصاد في بيانها: "تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بحيث تكون ذروة الموجة الحارة ومتوقع خلالها أن تسجل القاهرة 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة في الظل".



كما أشارت إلى أن الموجة شديدة الحرارة تنكسر حدتها اعتبارًا من غد الأحد بقيم تتراوح من (7: 8) درجات علي شمال البلاد لتكون علي القاهرة من (33:35) درجة والسواحل الشمالية من (24: 26) درجة.



ونصحت الأرصاد الجوية، بالاستمرار في شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم، عدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

تفاصيل طقس اليوم السبت

وعن تفاصيل طقس اليوم السبت أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح

وأشارت إلى نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2.25) متر، أما البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5: 2.25) متر.

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها، عن انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد الأحد بقيم تتراوح من ( 5:7) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ( 24: 26)، القاهرة الكبرى ( 33: 35).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 مايو 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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