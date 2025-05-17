السبت 17 مايو 2025
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حوادث

بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها

بسمة وهبة وخالد يوسف،
بسمة وهبة وخالد يوسف، فيتو

تحقق قوات مباحث الانترنت بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قوات البحث الجنائي  في واقعة اتهام الإعلامية بسمة وهبة ضد المخرج خالد يوسف، بالتشهير بها على “فيسبوك”، وسبها عبر منشوراته، وتحريض زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار  شربتلي على تسجيل مكالمات لها، بسبب الأزمة التي وقعت بينهما بعد الإدلاء بشهادتها في قضية المخرج عمر زهران، في محضر رسمي حمل رقم 2999 إداري قسم شرطة  أول أكتوبر.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الواقعة.

 
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده حضور محامٍ وكيلا عن الإعلامية بسمة وهبة، وحرر محضرا ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بنشر تهديدات على “فيسبوك” وقيامه بحذف المنشورات بعدها، كما اتهمته بتحريض زوجته شاليمار الشربتلي ضدها وتسريب مكالمة جمعتها بها على الإنترنت.

 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.

 

وكانت الإعلامية بسمة وهبة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنانة شاليمار شربتلي، تتهمها بتسجيل المكالمة الهاتفية دون إذن مسبق، والتلاعب بمحتواها عبر المونتاج بهدف الإساءة إلى صورتها وإعطاء انطباع خاطئ بأنها تعرضت للإهانة والسب والتهديد.

 

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.
 

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مباحث الإنترنت أمن الجيزة المخرج خالد يوسف شاليمار

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