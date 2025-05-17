السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

سرقة تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها، والشرطة تحقق

تمثال برونزي لميلانيا
تمثال برونزي لميلانيا ترامب، فيتو

اختفى تمثال برونزي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب حيث تم نشره وسرقته من مسقط رأسها، وتجري الشرطة في سلوفينيا تحقيقًا.

وتم الكشف عن التمثال وهو بحجم طبيعي في عام 2020 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بالقرب من سيفنيكا في وسط سلوفينيا، حيث ولدت "ميلانيا كنافس" في عام 1970.

وقد حل التمثال محل تمثال خشبي تم إشعال النار به في وقت سابق من ذلك العام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألنكا درينيك رانجوس، الجمعة إنه تم إبلاغ الشرطة بسرقة التمثال الثلاثاء.

وأضافت أن الشرطة تعمل على تعقب المسؤولين عن السرقة.

وأفادت تقارير إعلامية سلوفينية بأنه تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته.

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