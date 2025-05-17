مواعيد مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العالم.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي- الساعة: 6.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

نهضة بركان ضد سيمبا 11- الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد أتلانتا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد هولشتاين كيل - الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 3.

هوفنهايم ضد بايرن ميونيخ- الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5.

لايبزيج – شتوتجارت (4:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4.



بوروسيا مونشنجلادباخ – فولفسبورج (4:30 مساء بتوقيت السعودية والمصري

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس إكسترا 1.

فرايبورج – آينتراخت فرانكفورت (4:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2.

سانت باولي – بوخوم (4:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس إكسترا 2.

ماينز – باير ليفركوزن (4:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6.

أوجسبورج – يونيو برلين (4:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 9.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد أوكسير- الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2

نيس ضد ستاد بريست- الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 9

ليل – ريمس- (الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

القنوات الناقلة: يي إن سبورتس 6

نانت – مونبلييه - (الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس إكسترا 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد البنك الأهلي- الساعة: 8 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

المصري – سيراميكا (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

بتروجيت – بيراميدز (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الاتفاق ضد ضمك

الساعة: 6.55 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: SSC إكسترا 1

الفيحاء ضد الأخدود

الساعة: 7:15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: SSC إكسترا 2

الأهلي ضد الخلود

الساعة: 10 م بتوقيت الإمارات، 9 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: SSC 1

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