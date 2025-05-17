برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخطط لـتهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.

ترامب يخطط لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

وحسب ما نقلت شبكة "إن بى سي نيوز" الأمريكية، عن مصادر وصفتها مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعمل على تنفيذ خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا بشكل دائم.

وقال مصدران مطلعان على تفاصيل خطة تهجير سكان غزة إلى ليبيا، ومسؤول أمريكي سابق، إن الخطة قيد دراسة جادة وناقشتها الإدارة الأمريكية مع القيادة الليبية.

وأوضحت المصادر، أن إدارة ترامب، في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، قد تُفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

وبينت أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الليبي، بحسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت على اطلاع بمحادثات إدارة ترامب مع الليبين.

ترامب، فيتو

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار والصراع السياسي منذ ما يقرب من 14 عامًا، منذ اندلاع الحرب الأهلية وسقوط نظام العقيد معمر القذافي.

لم تتمكن "إن بي سي نيوز" حسب ما ذكرت، من التواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المسيطرة على العاصمة "طرابلس" للتعليق. ولم ترد حكومة الشرق فى بنغازي على الأمر.

خطة نقل سكان غزة إلى ليبيا برا وبحرا وجوا

ووفق مسؤول أمريكي سابق، ناقش أعضاء من إدارة ترامب فكرة تقديم حوافز مالية للفلسطينيين مثل السكن المجاني وحتى راتب شهري.

لكن تفاصيل توقيت أو آلية تنفيذ أي خطة لإعادة التوطين لا تزال غامضة، ومن المرجَّح أن يواجه أي جهد لإعادة توطين مليون شخص عقبات كبيرة جدًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظر ترامب أيضًا إلى ليبيا كمكان محتمل لترحيل بعض المهاجرين الذين تريد إخراجهم من الولايات المتحدة.

لكن خطة لترحيل مجموعة منهم إلى ليبيا تعطّلت هذا الشهر بأمر من قاضٍ فيدرالي.

وحسب تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية، فإن عدد سكان ليبيا الحالي يُقدّر بحوالي 7.36 مليون نسمة.

وتدرس إدارة ترامب في خيارات إسكان المهجرين، بكافة الوسائل المحتملة لنقلهم من غزة إلى ليبيا سواء جوًا أو برًا أو بحرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.