صفية العمري: أنا لم أعتزل الفن لكن لا أهين تاريخي وواقعة احتيال وراء لقائي بالشيخ الشعراوي

ردت الفنانة صفية العمري بشكل حاسم على شائعة اعتزالها التمثيل، التي تتردد بين الحين والآخر، كما كشفت عن تعرضها لعملية احتيال استخدم فيها اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

شائعة اعتزال صفية العمري

وقالت صفية العمري خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "مفيش فنان بيعتزل، اعتزاله يعني وفاته، لكن أنا اعتزلت الأدوار اللي متناسبنيش واللي مش متعودة عليها ولا الناس متعودة تشوفني عليها".

صفية العمري: اعتزال الفنان يعني وفاته لكن بعتذر عن اللي مايناسبنيش.. زمان كان يجيلنا المسلسل كامل.. النهاردة بيكتبوا المشاهد على الهوا واحنا بنصور



برنامج #كلام_الناس يعرض الآن على #MBCMASR الخميس - الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة مجانًا على شاهدhttps://t.co/RTnAOFF7aE pic.twitter.com/LsWDa55ThK — MBC مصر (@mbcmasr) May 16, 2025

وأضافت صفية العمري: "الحاجة الغريبة جدا إنه لما كان يتصل بي منتج ويقول في عمل رائع جدًّا، ودور حلو جدًّا عشانك أقول أهلًا وسهلًا اتفضل ابعتهه لي، وأفاجأ بإنه بيقول أبعته لك على واتس آب".

وتابعت: "أنا بحب أشوف الورق مكتوب قدامي أقراه وأحط ملاحظاتي، فأقول متأسفة جدًّا. ده كلام ما أقبلوش ويمكن الجيل ده يقبله، لكن احنا متعودين يجيلنا السيناريو من الحلقة الأولى للحلقة الـ 30 أو 10 أو 15، علشان أعرف البداية والنهاية، ما ينفعش أدخل البلاتوه معايا حلقتين وأستنى مشهد على الهوا".

واستطردت: "أنا ألام على كده، لكن هي تركيبة واحترام للفن اللي قدمته، والتاريخ اللي صنعته، ما ينفعش أغامر ولهذا أعتذر".

سر لقاء صفية العمري بالشيخ الشعراوي

كما كشفت صفية العمري عن تعرضها لعملية احتيال استخدم فيها اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأوضحت أن شخصًا زارها مدعيًا أنه يحمل رسالة من الشعراوي يطلب فيها تبرعًا لعلاج طفل مريض، لكنها اكتشفت في ما بعد أن القصة كانت مفبركة وأن الشخص كان محتالًا.

وأضافت أن هذه الواقعة كانت سببًا في لقائها الحقيقي بالشيخ الشعراوي لاحقًا.

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