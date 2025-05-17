شقيقة سعاد حسني ترد على بيان أسرة عبد الحليم حافظ: متجزأ ومش خطها

ردت جانجاه شقيقة الفنانة سعاد حسني على البيان الذي أصدرته أسرة الراحل عبد الحليم حافظ حول جدل زواجه بشقيقتها.

شقيقة سعاد حسني ترد على أسرة العندليب

وقالت شقيقة سعاد حسني في تصريح خاص لفيتو، إن بيان أسرة العندليب لم ولن يهتموا به مطلقًا، خاصة بعدما حصلنا على حكم لصالحنا في وقت سابق في القضية التي رفعها محمد شبانة نجل شقيق العندليب بتهمة التشهير بالفنان وعن جدل زواجه من السندريلا.

وأوضحت جانجاه في تصريحاتها أن الخطاب الذي نشرته أسرة الراحل متقطع شرائح حيث تم اجتزاء سطور وحذف سطور أخرى هل هناك جواب من هذا النوع معبرة عن دهشتها، مؤكدة أنه ليس سليمًا وليس خط السندريلا كما أن الخطاب يبدو حديثًا.

وأصدرت أسرة عبد الحليم حافظ ، بيانًا تكشف فيه حقيقة زواج العندليب الأسمر بإحدى الشهيرات وهي الفنانة سعاد حسني دون تسميتها، جاء ذلك ردا على إثارة الجدل الذي يخرج من حين لـ آخر حول هذا الأمر.

وأوضحت أسرة العندليب الأسمر من خلال البيان أنه برغم الشائعات التي تخرج من حين إلى آخر فإنهم دائما كانوا ملتزمين الصمت احترامًا لجمهور الفنان الكبير، في إشارة منهم للرد على الأكاذيب التي انتشرت وزعمت زواج العندليب.

وأكدت الأسرة أنهم اكتشفوا جوابًا مكتوبًا بخط الأيدي من إحدى المشهورات، وسط مستندات ومقتنيات عبد الحليم حافظ، وهذا الخطاب أرسلته السيدة الفاضلة لحليم بعد أن قرر إنهاء علاقة الحب التي كانت في بدايتها، ونحن كعائلة لم ننكر أبدًا أنه كان بينهما بداية قصة حب بريئة ومحترمة لم تكتمل.

وأضاف البيان: حليم قرر إنهاء تلك العلاقة لأنه لم يكن في ارتياح، وأصبحت العلاقة بعد ذلك مجرد علاقة صداقة وزمالة عمل يسودها التقدير والاحترام من الطرفين.



وقالت العائلة في البيان: إنه لم يتم نشر هذا الخطاب إلا بعد التحقق منه، وأنه للرد المسبق على المشككين في هوية صاحبة الجواب، يمكنكم مطابقة خط اليد للأستاذة الفاضلة مع أي جوابات أو رسائل أخرى لها.

وأثار نشر الرسالة جدلًا واسعًا علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة نسب الخطاب للفنانة سعاد حسني، حيث أكد البعض أن الفنانة الراحلة لم تكن تعرف القراءة والكتابة وأن الخطاب لا ينفي أو يثبت وجود علاقة زوجية بين العندليب والسندريلا.

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