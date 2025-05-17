البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر

كلف البرلمان الليبي النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.



ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن البيان قوله: "استجابة لإرادة الشعب مصدر السلطات في الدولة، ونظرًا لما قامت به الحكومة منتهية الولاية في طرابلس من قمع للمتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح مما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحى وما سبقتها من أعمال عنف خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة حولت مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ودمار من أجل استمرار هذه الحكومة المنتهية".

أضاف البيان: "وبناء عليه تتخذ الإجراءات لمباشرة التحقيقات مع المدعو عبد الحميد محمد عبد الرحمن الدبيبة بصفته الرئيس السابق لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومنعه من السفر".



وكان كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، قد أعلنوا في وقت سابق أمس، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، معلنين انحيازهم إلى مطالب الشارع الليبي في ضوء الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وموجهين انتقادات حادة إلى أداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.

ومساء أمس أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لـحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة.

وأعرب المجلس في بيان رسمي، عن أسفه الشديد لاستخدام العنف لقمع صوت المواطن الليبي، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون.

وطالب الأجهزة الأمنية في طرابلس بحماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم.

وفي خطوة سياسية لافتة، أعلن مجلس النواب بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة ستتولى قيادة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإعلان عنها سيكون خلال الأيام القادمة فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.

وأكد البيان أن حكومة الوحدة بحسب تعبير المجلس، "سقطت منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم يسقطها الشارع لتصبح هي والعدم سواء".

وتجاهل المجلس في الوقت ذاته دعوات الشارع المطالبة بحل كافة الأجسام السياسية بما فيها مجلس النواب نفسه.



ودعا المجلس المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة حضور الأعضاء إلى الجلسة المرتقبة يوم الاثنين المقبل في مدينة بنغازي بهدف الإسراع في استكمال ترتيبات المرحلة القادمة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الجمعة مظاهرات حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة".



وتوجه المتظاهرون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، فيما طالبوا "المجلس الرئاسي الليبي بتجميد عمل كافة الأجسام السياسية والحكومات المنبثقة عنها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.