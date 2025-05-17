سعر الذهب اليوم السبت 16 مايو 2025، عيار 21 يقفز إلى 4545 جنيها

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025، صعودًا مفاجئًا بعد أن شهد حركة المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس الجمعة تراجعًا كبيرًا، بنحو 90 جنيهًا وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

سعر جرام الذهب

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5194 جنيها “بيع”، 5165 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4545 جنيها “بيع”، 4520 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3895 جنيها “بيع”، 3874 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36360 جنيها “بيع”، 36160 جنيها “شراء”.

التوترات الجيوسياسية وسعر الذهب

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر



السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.



سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.



العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.



القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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