السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 16 مايو 2025، عيار 21 يقفز إلى 4545 جنيها

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025، صعودًا مفاجئًا بعد أن شهد حركة المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس  الجمعة تراجعًا كبيرًا، بنحو 90 جنيهًا وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

 

سعر جرام الذهب 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5194 جنيها “بيع”، 5165 جنيهًا “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4545 جنيها “بيع”، 4520 جنيها “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3895 جنيها “بيع”، 3874 جنيها “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36360 جنيها “بيع”، 36160 جنيها “شراء”. 

 

التوترات الجيوسياسية وسعر الذهب 

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر


السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.


سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.


العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.


القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

الأكثر قراءة

أسوان تقترب من الخمسين، درجات الحرارة غدا السبت

مظاهرات واستقالات وسحب شرعية، نهاية حكومة الدبيبة في ليبيا

سياسيون وتكنوقراط، أسماء المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا بعد سقوط شرعية الدبيبة

بعد مجزرة الدبيبة، "النواب الليبي" يدين قمع المتظاهرين في طرابلس ويعلن بدء تشكيل حكومة جديدة

البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر

شقيقة سعاد حسني ترد على بيان أسرة عبد الحليم حافظ: متجزأ ومش خطها

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري المصري، أبرزها موقعة الأهلي والبنك

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية