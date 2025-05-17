اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري المصري، أبرزها موقعة الأهلي والبنك

الدوري الممتاز، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز، وتحديدًا مواجهتي الأهلي والبنك الأهلي، وبيراميدز ضد بتروجيت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات مجموعة تحديد بطل الدوري.



وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي على النحو التالي:

حكم ساحة: محمود ناجي.

مساعدين: خالد السيد وعمر فتحي.

حكم رابع: عمرو الشناوي.

حكم تقنية فيديو: محمد الصباحي وهاني خيري.



بينما جاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجيت على النحو الآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني.

مساعدين: يوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان.

حكم رابع: أحمد حمدي.

حكم تقنية فيديو: محمود الدسوقي وشريف عبد الله.





فيما أعلن الاتحاد طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا لمباراتهما القادمة ببطولة الدوري الممتاز.

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