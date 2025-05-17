السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

فضيحة جنسية وتجسس، العثور على جثة دبلوماسي سويدي رفيع بعد أيام من اعتقاله

توبياس ثيبرج،فيتو
توبياس ثيبرج،فيتو

عثر على دبلوماسي سويدي رفيع المستوى ميتا في منزله بستوكهولم، بعد أيام من استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية للاشتباه في تورطه بقضية تجسس.

واعتقل جهاز الأمن السويدي الدبلوماسي توبياس ثيبرج يوم الأحد الماضي، ثم أفرج عنه يوم الأربعاء، حيث نفى خلال التحقيقات أي تورط في أعمال غير قانونية، رغم استمرار الشبهات حوله وفقا للادعاء العام.

وأفادت الشرطة السويدية بعدم وجود ظروف جنائية حول الوفاة، في حين أعلنت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد في بيان رسمي أن يوم الوفاة كان "يوما صعبا" على الوزارة، معربة عن تعازيها لأسرته وزملائه، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية.

وكشفت صور بثها التلفزيون السويدي عن تعرض شقة الدبلوماسي للاقتحام أثناء اعتقاله، حيث كان قد تلقى علاجا طبيا لإصابات تعرض لها أثناء عملية الاعتقال، وقدم بلاغا رسميا يتهم فيه قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، وهو ما نفاه جهاز الأمن السويدي، مؤكدا أن الاعتقال تم بشكل سلمي. 

وأفاد محاميه أنتون ستراند بأن التحقيقات في البلاغ لا تزال جارية.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية سويدية غير مؤكدة إلى وجود تحقيقات أمنية حول صلة محتملة بين القضية والاستقالة المفاجئة لمستشار الأمن الوطني توبياس ثايبرج، الذي غادر منصبه بعد ساعات من تعيينه، بالتزامن مع تسريب صور حساسة له عبر تطبيق مواعدة، في فضيحة جنسية أثارت الرأي العام.

وأكد الادعاء العام أن التحقيقات في قضية التجسس المشتبه بها لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن وفاة المشتبه به تمثل تطورا مؤسفا في القضية.

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