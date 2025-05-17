السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيقوم بإلقاء كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

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