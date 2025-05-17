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رياضة

غزل المحلة يقرر إقالة بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون بعد فضيحة الجونة

بابافاسيليو، فيتو
بابافاسيليو، فيتو

الدوري المصري، قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني مستر بابافاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

 

واكتسح فريق الجونة نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد المحلة.

وتقدم مروان محسن لصالح فريق الجونة في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وجاء هدف الجونة الثاني عن طريق محمد عماد في الدقيقة 45+10.

وتلقى موري توريه لاعب المحلة بطاقة حمراء في الدقيقة 41 بعد الحصول على بطاقتي صفراتين. 

وفي الشوط الثاني أضاف علي الزهدي الهدف الثالث في الدقيقة 58 وجاء الهدف الرابع عن طريق أوجو صامويل في الدقيقة 72. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة 

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود، أحمد عبد الرسول، محمد عماد، إليوجان.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ، حكيم فوفورد.

في الهجوم: صامويل أوجو، مروان محسن.

 

موقف الفريقين في بطولة الدوري 

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

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