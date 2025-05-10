أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تعلن استعداداتها لـ بعثة الحج المصرية.. النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية.. حريق داخل مصنع بالسلام.. ومحاكمة أنوسة كوتة في واقعة ضحية النمر بطنطا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

سلمى بهجت، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من “إسلام محمد” المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية"، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق وأيدت حكم الإعدام.

حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لضمان توفير كافة سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1446 هـ ومتابعة وتلبية كافة احتياجاتهم خلالتأدية مناسك الحج وذلك من خلال الإعداد المسبق والجيد للتجهيزات اللوجيستية اللازمة وتقديم حزمة من الخدمات المميزة.

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر، امتدت حريق مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر إلى مخزن بالات خشب على مساحة 400 متر، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على سائقين لقيامهما بإلقاء حجارة على سيارة "مينى باص" وتحطيم زجاجها الخلفى لإجبار السائق على التوقف بمدينة السلام.

أصيب 5 أشخاص بينهم أفراد من القوات الحماية المدنية بحالة اختناق فى حريق نشب داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي بتلقى العلاج اللازم، وتكافح الحماية المدنية بالجيزة جهودها لإخماد الحريق.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي عاطل لمحاولته سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية باستخدام مركبة "تروسيكل".

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المناديل والبلاستيكات بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في إعادة طفل لوالدته بعد استغاثتها من أسرة زوجها، لقيامهم باختطاف نجلها والاعتداء عليها بمنطقة المطرية وحرمانها من رؤيته لمدة تزيد على عام، وتم ضبطهم.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، وذلك لجلسة 14 مايو المقبل.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، ضبط بحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بطالبة، عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشيخ زايد، حيث فر هاربا بعد جريمته، وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويته وضبطه.

حددت المحكمة المختصة 31 مايو الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا أمام محكمة جنح طنطا.

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

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