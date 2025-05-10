أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تعلن استعداداتها لـ بعثة الحج المصرية.. النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية.. حريق داخل مصنع بالسلام.. ومحاكمة أنوسة كوتة في واقعة ضحية النمر بطنطا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية
سلمى بهجت، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من “إسلام محمد” المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية"، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق وأيدت حكم الإعدام.
الداخلية تعلن استعداداتها لـ بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446هـ
حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لضمان توفير كافة سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1446 هـ ومتابعة وتلبية كافة احتياجاتهم خلالتأدية مناسك الحج وذلك من خلال الإعداد المسبق والجيد للتجهيزات اللوجيستية اللازمة وتقديم حزمة من الخدمات المميزة.
امتداد النيران لمخزن خشب مجاور لحريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر، امتدت حريق مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر إلى مخزن بالات خشب على مساحة 400 متر، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق.
القبض على سائقين بتهمة تحطيم زجاج مينى باص بالسلام (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على سائقين لقيامهما بإلقاء حجارة على سيارة "مينى باص" وتحطيم زجاجها الخلفى لإجبار السائق على التوقف بمدينة السلام.
إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
أصيب 5 أشخاص بينهم أفراد من القوات الحماية المدنية بحالة اختناق فى حريق نشب داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي بتلقى العلاج اللازم، وتكافح الحماية المدنية بالجيزة جهودها لإخماد الحريق.
ضبط عاطل بتهمة سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي عاطل لمحاولته سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية باستخدام مركبة "تروسيكل".
إخماد حريق نشب داخل مصنع بالسلام
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المناديل والبلاستيكات بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.
أمن القاهرة يعيد طفلا لأحضان والدته بعد عام فى المطرية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في إعادة طفل لوالدته بعد استغاثتها من أسرة زوجها، لقيامهم باختطاف نجلها والاعتداء عليها بمنطقة المطرية وحرمانها من رؤيته لمدة تزيد على عام، وتم ضبطهم.
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي لـ14 مايو
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، وذلك لجلسة 14 مايو المقبل.
تجديد حبس راقصة شهيرة بتهمة حيازة مخدرات في المطار
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، ضبط بحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تحرش شاب بطالبة أثناء خروجها من المدرسة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بطالبة، عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشيخ زايد، حيث فر هاربا بعد جريمته، وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويته وضبطه.
موعد محاكمة أنوسة كوتة في واقعة ضحية النمر بطنطا
حددت المحكمة المختصة 31 مايو الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا أمام محكمة جنح طنطا.
مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم
قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا