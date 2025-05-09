الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

نفذ 5 عمليات، ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بالمطرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وتنفيذ 5 عمليات بمنطقة المطرية.

 

سرقة المساكن بالمطرية 

 وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزته (بعض الأدوات المنزلية والمعدات الكهربائية "مجهولين المصدر").

وبمواجهته أقر بإرتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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