المعاينة الأولية تكشف ملابسات حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اندلاع حريق هائل اندلع داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة شخصين بحالات اختناق.

وأفادت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل مصنع مكون من ثلاثة طوابق، مقام على مساحة 500 متر مربع، ومليء بالخامات البلاستيكية القابلة للاشتعال بدرجة كبيرة، مما ساعد علي زيادة النيران وسرعة انتشارها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل مصنع، ودفعت قوات الحماية بـ10 سيارات إطفاء، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط المصنع لحماية المنشآت المجاورة، فيما شرعت فرق الإنقاذ في تمشيط المبنى المحترق للتأكد من عدم وجود محتجزين.

وبالتزامن مع جهود الإطفاء، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث قررت على الفور انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع آثار النيران، وذلك لتحديد سبب الاشتعال، والكشف عن وجود أي شبهة جنائية محتملة.

وكما كلفت النيابة رجال المباحث بتكثيف التحريات وسماع أقوال العاملين وشهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل المصنع والمناطق المحيطة به.

وتنتظر النيابة التقرير الفني من المعمل الجنائي، والذي سيتضمن التقييم الأولي لحجم الخسائر المادية، وكذلك الأسباب المرجحة لاندلاع الحريق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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