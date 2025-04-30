إحالة المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي للمحكمة الاقتصادية

أحالت النيابة العامة المتهم بالتشهير بالفنانة بسنت النبراوي للمحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت له اتهاما بالتشهير بها وسبها علنا عبر نشر فيديو تضمن عبارات مسيئة وكاذبة، نسبت إليها زورا، منها الترويج لفكرة المساكنة، وادعاءات تمس الشرف والعرض.

البداية كانت بورود بلاغ من محامي الفنانة يتهم مسؤولي الصفحة بالتشهير والقذف العلني في حق موكلته، وبث أخبار كاذبة من شأنها النيل من سمعتها وشرفها، والتسبب في إيذائها نفسيا وماديا.

وكشف في المذكرة أن المتهم استخدم صفحته لنشر مقطع فيديو تضمن عبارات مسيئة ومشينة، اتهم خلالها الفنانة بسنت النبراوي زورا وبهتانا بترك منزل أهلها المحافظين والعمل كراقصة، والترويج لفكرة "المساكنة" رغم كونها سيدة متزوجة.

وأوضحت المذكرة أن المتهم نسب إلى المجني عليها أقوالا لم تصدر منها، بهدف الإساءة المتعمدة والنيل من كرامتها والتشهير بها أمام الرأي العام، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مادية على حساب شرفها وسمعتها.

وأفاد أن تلك الوقائع قذف علني وسب فاضح وطعن في الشرف والعرض، يعاقب عليها القانون المصري بنصوص واضحة في المواد 302 و306 و308 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

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