السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يعيد طفلا لأحضان والدته بعد عام فى المطرية

أمن القاهرة تعيد
أمن القاهرة تعيد طفل لأحضان والدته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في إعادة طفل لوالدته بعد استغاثتها من أسرة زوجها ، لقيامهم باختطاف نجلها والاعتداء عليها بمنطقة المطرية وحرمانها من رؤيته لمدة تزيد على عام، وتم ضبطهم.

خطف طفل بالمطرية 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة السيدة.


وبالفحص تمكن رجال الأمن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، وقررت تضررها من أسرة زوجها (جد الطفل لوالده وعمته مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لتواصل جد الطفل معها هاتفيًا منذ قرابة عام، وطلب منها رؤية حفيده، حيث قامت باصطحاب نجلها لزيارته وتركته لديه ولدى عودتها مرة أخرى لاصطحابه فوجئت بقيامه وعمة الطفل بالاعتداء عليها ومنعها من رؤيته، وصدور حكم لصالحها باستلام الطفل.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتم تسليم الطفل لوالدته واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة تعيد طفل لأحضان والدته أمن القاهرة تعيد طفل لأحضان والدته بعد عام من الحرمان خطف طفل بالمطرية المطرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط المتهمين بضرب مواطن وسحله بتروسيكل في الدقهلية

ضبط سائق أطلق أعيرة "رش" على كلاب ضالة بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

وزير الصحة: حزم مالية تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أمن القاهرة يعيد طفلا لأحضان والدته بعد عام فى المطرية

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته باقتراب انتهاء الخلافات الزوحية

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية