أمن القاهرة يعيد طفلا لأحضان والدته بعد عام فى المطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في إعادة طفل لوالدته بعد استغاثتها من أسرة زوجها ، لقيامهم باختطاف نجلها والاعتداء عليها بمنطقة المطرية وحرمانها من رؤيته لمدة تزيد على عام، وتم ضبطهم.

خطف طفل بالمطرية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة السيدة.



وبالفحص تمكن رجال الأمن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، وقررت تضررها من أسرة زوجها (جد الطفل لوالده وعمته مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية لتواصل جد الطفل معها هاتفيًا منذ قرابة عام، وطلب منها رؤية حفيده، حيث قامت باصطحاب نجلها لزيارته وتركته لديه ولدى عودتها مرة أخرى لاصطحابه فوجئت بقيامه وعمة الطفل بالاعتداء عليها ومنعها من رؤيته، وصدور حكم لصالحها باستلام الطفل.



عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتم تسليم الطفل لوالدته واتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.