السبت 10 مايو 2025
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حوادث

القبض على سائقين بتهمة تحطيم زجاج مينى باص بالسلام (فيديو)

المتهمين
المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على سائقين لقيامهما بإلقاء حجارة على سيارة "مينى باص" وتحطيم زجاجها الخلفى لإجبار السائق على التوقف بمدينة السلام.

 

فيديو تحطيم زجاج مينى باص بالسلام

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية بإلقاء حجارة على سيارة "مينى باص" وتحطيم زجاجها الخلفى لإجبار السائق على التوقف بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تلقي قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرف أول (سائق السيارة المشار إليها ومنادى ركاب - مقيمان بمحافظة القليوبية) طرف ثان (سائقَين) بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب من أحد المواقف  بدائرة القسم، وحال خروج الطرف الأول بسيارته قام الطرف الثانى بتتبعه مستقلين دراجة نارية لمحاولة إيقافه وقاما بإلقاء الحجارة عليه مما تسبب فى تحطم زجاج سيارته الخلفى.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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