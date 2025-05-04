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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام مول مصر بأكتوبر

حادث تصادم أمام مول
حادث تصادم أمام مول مصر بأكتوبر

شهد طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، أمام مول مصر، حادث تصادم مروع بين عدة سيارات، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مول مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن من المعاينة الأولية اصطدام عدة سيارات نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في إحدى المركبات.

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تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الإدارة العامة للمرور رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بشكل كامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.

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