كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تحرش شاب بطالبة أثناء خروجها من المدرسة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بطالبة، عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشيخ زايد، حيث فر هاربا بعد جريمته، وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويته وضبطه.

وكشف تفريغ كاميرات المراقبة أن الطالبة كان المتهم يسير خلفها عقب خروجها من المدرسة وفاجأها بملامسة جزء حساس من جسدها وسط صرخاتها وصدمتها وفر هاربا.

تعرض طالبة للتحرش بالشيخ زايد

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ طالبة بتعرضها للتحرش عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروجها من المدرسة، أجرى على الفور رجال المباحث التحريات اللازم التي كشفت ملابسات الواقعة.



تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم للتحقيق.

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