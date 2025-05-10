النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية

سلمى بهجت، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من “إسلام محمد” المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية"، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق وأيدت حكم الإعدام.

الإعدام شنقا لقاتل سلمى

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت في شهر نوفمبر من عام 2022 بالإعدام شنقا على إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وكانت أسرة سلمى بهجت، وصلت في وقت سابق إلى محكمة جنايات الزقازيق لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنتهم.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، أحالت أوراق قاتل سلمى بهجت محمد في 3 أكتوبر من عام 2022 لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الثالث من نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

تقرير الطب الشرعي

وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي في قضية سلمى بهجت، وقال تقرير الطب الشرعي: إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادَّعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية.

نص الإحالة الصادرمن النيابة العامة

وأمر النائب العام في الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

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