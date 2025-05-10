السبت 10 مايو 2025
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حوادث

ضبط عاطل بتهمة سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية (فيديو)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي عاطل لمحاولته سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية باستخدام مركبة "تروسيكل".

 

فيديو سرقة اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية باستخدام مركبة "تروسيكل"، وفراره هاربًا عقب قيام أحد المواطنين بتصويره.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة)  وبحوزته (المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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