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حوادث

مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم

 قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة

 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتى ذلك فى إطار استمرار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

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