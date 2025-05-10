السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تعاملات بقيمة 8 ملايين
تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الحكومة تطمئن المواطنين في كاريكاتير فيتو

نفذ 5 عمليات، ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بالمطرية

ضربات أمنية متتالية لضبط تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 8  ملايين  جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاقتصاد الوطنى الحملات الامنية المضاربة بأسعار العملات النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى جرائم الاموال جرائم الاموال العامة

مواد متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل شقة في بدر

تحرير 773 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، خريطة الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات بالإسماعيلية وجنوب سيناء

الداخلية تضبط طالبا دهس فتاة بالتجمع الخامس وفر هاربا

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف داخل مسجد بالمعادي وضبط الجاني

التحقيق مع 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 5 ملايين جنيه في الإسكندرية

ضبط شخصين متهمين بسرقة المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة فى عين شمس

الأكثر قراءة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت (آخر تحديث)

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

بعد لجوء أمريكا للاتفاق مع الحوثيين، الخبراء يكشفون سر تخلي ترامب عن الاحتلال الإسرائيلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم تارا عماد وأحمد مالك.. صداقات الوسط الفني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية