الخميس 08 مايو 2025
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دين ودنيا

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

الطواف بالكعبة، فيتو
الطواف بالكعبة، فيتو

موسم الحج 2025، يعتبر طواف الوداع من أركان الحج الواجبة على كل حاج ليس من أهل مكة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية  طواف الوداع وشروطه.

 

ما هو طواف الوداع؟

 وقالت الإفتاء: طواف الوداع: هو الطواف الواجب على الآفاقي -أي الذي ليس من أهل مكّة-، قبل خروجه من الحرم إلى الديار، ويكون ذلك آخر عهده بالبيت.

طواف الوداع
طواف الوداع

شروط طواف الوداع

 ويشترط في الطواف: الطّهارة من الحدث؛ سواء أكان في الثوب أو في المكان، وستر العورة، والنيّة عند الشروع في الطواف، ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود، وأن يكون البيت الحرام عن يسار الطائف، أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها؛ فلو طاف الشخص داخل الحِجْر لم يصح طوافه، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، والموالاة بين أشواط الطواف.

 

سنن وآداب الطواف

 أوضحت الإفتاء أن للطواف سُننٌ وآدابٌ -اختلف الفقهاء في بعضها- والتي منها: تقبيلُ الحجر الأسود قبل الشروع فيه، واضطباع الرداء للرجال، والاقتراب من البيت والمشي في الطواف، ومن السنن أن يدع الكلام إلا لحاجة، وسُن للطائف الدعاء بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق، ويُسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويختص الرمل بطواف القدوم أو بطواف يعقبه سعي -على خلاف بين الفقهاء-، ومن السنن أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام إن استطاع، ومن آداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا متذللًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته.

الطواف حول الكعبة

تعريف الطواف وأنواعه

الطواف: هو الاستدارة بـالبيت الحرام، والمطاف موضع الطواف، والطائف هو مَن يقوم بالطواف، وقد شرع الله تعالى الطواف بالبيت للقادم إلى مكة؛ إظهارًا لاحترام العبد لبيت الله الحرام، وتميزًا له عن غيره؛ لأنَّ الطواف تحية البيت الحرام، فالقادم إلى مكة ينبغي له أن يلقي التحية والسلام عند دخوله وعند خروجه؛ ولذلك شرع طواف الوداع. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 235، ط. دار الغرب الإسلامي).

وفي الحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وللعمرة طواف واحد يسمَّى طواف الفرض وطواف الركن. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي الشافعي (8/ 11، ط. دار الفكر).

فأمَّا طواف القدوم فهو أول ما يبدأ به المحرم عند دخول مكة؛ لما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن أول شيء بدأ به -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج".

الحجر الأسود
الحجر الأسود

وأمَّا طواف الإفاضة: فهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 50، ط. دار الكتب المصرية): [الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك] اهـ.

وأمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله المحرم قبل مغادرة مكة بعد الانتهاء من جميع المناسك.

ومحل طواف القدوم أول وصول المحرم مكة، ومحل طواف الإفاضة بعد وقوفه بعرفة، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (8/ 12).


سنن الطواف

من السنن التي وردت في الطواف -وإن اختلف الفقهاء في بعضها-: تقبيلُ الحجر الأسود قبل الشروع فيه، مع التكبير ووضع جبهته عليه، فإن عجز عن التقبيل استلمه بوضع يده عليه، فإن عجز أشار بيده، ويراعي ذلك في كلِّ طوفة.

ومن السنن: اضطباع الرداء للرجال، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ومن السنن: أن يقترب من البيت، وأن يمشي في الطواف، ومن السنن: استلام الركن اليماني باليد في أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه، ويضعها على فيه، ومن السنن: أن يدع الكلام إلَّا لحاجة.

ويُسَن للطائف الدعاء بما يحب مِن طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق، وأن يقول أول طوافه: "بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم".

وليقل قبالة الباب: "اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار". وبين اليمانيين: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

الطواف

ويُسَن أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: بأن يسرع مشيه مقاربًا خطاه ويمشي في الباقي، ولا ترمل المرأة، ويختص الرَّمَل بطواف القدوم أو بطواف يعقبه سعي -على خلاف بين الفقهاء-، وليقل فيه: "اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا".

ومن السنن: أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية (الإخلاص)، ويجهر ليلًا.


آداب الطواف

من آداب الطواف  أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا متذللًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته.

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