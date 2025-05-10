السبت 10 مايو 2025
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حوادث

امتداد النيران لمخزن خشب مجاور لحريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر، امتدت حريق مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر إلى مخزن بالات خشب على مساحة 400 متر، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق.

وأصيب 5 أشخاص بينهم أفراد من القوات الحماية المدنية بحالة اختناق فى حريق نشب داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي بتلقى العلاج اللازم، وتكافح الحماية المدنية بالجيزة جهودها لإخماد الحريق.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل مصنع مكون من ثلاثة طوابق، مقام على مساحة 500 متر مربع، وممتلئ بالخامات البلاستيكية القابلة للاشتعال بدرجة كبيرة، مما ساعد علي زيادة النيران وسرعة انتشارها.

 

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

 

حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 
حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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