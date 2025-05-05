الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

تنازل سيدة عن بلاغ تتهم حماها بخطف ابنها في المطرية عقب استلامها الطفل

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تنازلت سيدة اتهمت حماها وابنته باخفاء ابنها عنها عقب كشفهما مكانه واستلامها نجلها بأمر نيابة المطرية عن البلاغ المقدم منها ضدهما 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد باختفاء طفلها من منزله وعدم عثورها عليه عقب خلافات نشبت بينها وبين أهل زوجها.

بعد كشف مكانه، النيابة تسلم طفل المطرية المخطوف لوالدته

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وأضافت  أنه عندما ألقى القبض على زوجها بتهمة التشاجر وحبسه على ذمة القضية انتقل والده وأخته للعيش معها بصحبة ابنها في شقتها، إلا أن المشاكل والخلافات اشتعلت بينهم، لتفاجأ بتغيب ابنها وعدم وجوده وعندما راجعت كاميرات المراقبة وجدته كان بصحبة المشكو في حقهما في آخر ظهور له.


وأشارت إلى أنها عندما واجهت أهل زوجها بالكاميرات أنكروا اختطافه فأبلغت قوات الشرطة.

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