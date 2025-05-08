الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

تطور جديد في واقعة ضبط راقصة شهيرة بمخدرات في مطار القاهرة

ضبط راقصة بملاعب
ضبط راقصة بملاعب ليلي بمخدرات في مطار القاهرة، فيتو

 تواصل جهات التحقيق جمع المعلومات والتحريات حول واقعة ضبط راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، وبحوزتها مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

 وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليها بمطار القاهرة بحوزتها مواد مخدرة، عبارة عن كمية من الماريجوانا، التي تم ضبطها في وقت سابق مع المطرب الشعبي سعد الصغير، كما ضُبط بحوزتها شاي بزيت الماريجوانا حيث تم تحريز الكمية المضبوطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وجاري إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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وعلى جانب آخر أوضحت التحريات الأولية حول واقعة ضبط راقصة تحرض على الفسق، أن المتهمة تدعى "ه" وتعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية والكباريهات بنطاق مدينة الشيخ زايد.

 

وأفادت التحريات حول واقعة القبض على المتهمة، أنها تبث فيديوهات عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

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الملاهي الليلية مطار القاهرة الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة

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