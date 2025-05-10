15 سيارة إطفاء تشارك في إخماد حريق اندلع في مصنع بلاستيك بالسلام

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل بـ15 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.



وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها لمحاصرة النيران داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

حريق مصنع بلاستيك بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع الحريق وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 15سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

حريق مصنع بلاستيك بالسلام

حريق مصنع بلاستيك بالسلام

حريق مصنع بلاستيك بالسلام

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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