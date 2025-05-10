السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

15 سيارة إطفاء تشارك في إخماد حريق اندلع في مصنع بلاستيك بالسلام

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك بالسلام، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل بـ15 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق نشب داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.
 

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها لمحاصرة النيران داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

حريق مصنع بلاستيك بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع الحريق وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 15سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

حريق مصنع بلاستيك بالسلام
حريق مصنع بلاستيك بالسلام
حريق مصنع بلاستيك بالسلام
حريق مصنع بلاستيك بالسلام
حريق مصنع بلاستيك بالسلام
حريق مصنع بلاستيك بالسلام

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصنع بلاستيك بالسلام حريق مصنع بلاستيك السلام مصنع بلاستيك بالسلام مصنع بلاستيك حريق داخل مصنع بلاستيك بشارع التروللي

مواد متعلقة

اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

حريق مخلفات أعلى عمارة بسطح بجوار حي شرق شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

وزير الصحة: حزم مالية تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته باقتراب انتهاء الخلافات الزوحية

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية