أخبار مصر: حالة الطقس في شم النسيم، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء الباسبور المصري عليه، مفاجآت في قضية سارة خليفة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على القبض على سارة خليفة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، قائلة: "هي كانت اسمها بيطلع في التليفزيون وعندها برامج في محطات مختلفة وكانت مرتبطة بكهربا نجم النادي الأهلي السابق".
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في شم النسيم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة قد تكون كثيفة أحيانا.
ملايين الدولارات، عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف مصادر دخل النادي
كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي عن مصادر دخل النادي والانتعاشة المالية التي يعيشها.
حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة
فجرت التحريات والمعلومات التي أجرتها قوات مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن مفاجآت بقضية ضبط المنتجة الفنية سارة خليفة في واحدة من أخطر قضايا تصنيع وترويج المواد المخدرة.
جمال شعبان يحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم
حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب والمدير السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في الفسيخ والرنجة في شم النسيم.
"كنت سهل في كل حاجة إلا فراقك"، حمدي الميرغني يرثي خاله الراحل سليمان عيد
رثى الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، خاله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.
أسعار السمك اليوم، ارتفاع السبيط والبربون والجمبري في سوق العبور
سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.
تعليمات مشددة من المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، ممثلًا في الإدارة المركزية للامتحانات – الإدارة العامة للامتحانات، تعليمات تنظيمية مشددة بشأن الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار الحرص على الانضباط وضمان سير الامتحانات داخل المعاهد الأزهرية بكفاءة ونزاهة.
ضبط شحنة صواريخ "ضخمة" قبل وصولها إلى السويداء بسوريا (فيديو)
كشفت مصادر سورية أن قوات الأمن العام ضبطت، فجر اليوم الإثنين، شحنة أسلحة ضخمة تحتوي على صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة في محيط مدينة إزرع التابعة لمحافظة درعا، كانت معدة للتهريب من محافظة دمشق إلى السويداء.
عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو
قال الإعلامي عمرو أديب: "أي حاجة من ريحة الزمالك عليها سكر، وزي ما الأهلي خد إمام عاشور وبن شرقي وزيزو، دلوقتي بيفكر في جوميز مدرب الفتح السعودي اللي كان مدرب الزمالك".
أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)
شهد حفل محمد رمضان الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلقاء معجب جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.
ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025
سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
بعد مقتل وإصابة 6 جنود، نتنياهو في خطبة نجله: لن يمنعني شيء عن الحضور (فيديو)
تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة انتقادات، بعد أن حضر حفلا عائليا في بلدة مازور وسط إسرائيل تزامنا مع احتجاجات شهدتها البلدة.
بكين: لن نقبل بأي اتفاق مع واشنطن وشركائها على حساب مصالحنا
أكدت بكين الإثنين، أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية.
بعد تخفيضها، أسعار البيض والدواجن واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار الدواجن، والبيض التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة أعياد شم النسيم والربيع، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
الشيوخ يناقش 4 طلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام غدا
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الثلاثاء عددا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)
كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مشكلة صغيرة في القلب كان يتعايش معها منذ 30 عاما.
ليلة شم النسيم، إقبال كبير على مطاعم الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب (فيديو وصور)
شهدت مطاعم تناول الفسيخ والرنجة في منطقة السيدة زينب زحامًا لافتًا، حيث توافد الزبائن لتناول الأطباق التقليدية الجاهزة، مثل الرنجة المدخنة وسلطة الرنجة المُحضّرة مسبقًا.
بعد انتهاء هدنة عيد الفصح، انفجارات تهز مدنا أوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الإثنين، بسماع انفجارات في عدة مدن أوكرانية منها ميكولايف وخيرسون جنوبي البلاد، وذلك مع نهاية هدنة "عيد الفصح".
محمد رمضان يدخن الشيشة على مسرح كوتشيلا أثناء أغنية "الملك" (فيديو وصور)
تألق النجم محمد رمضان خلال حفله الثاني ضمن مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد مسرح الحفل تجهيزات ضخمة لفقرته منها تجهيزات فرعونية، وأطل على الجمهور بإطلالة مختلفة، ولكنه في بعض الأغاني الأخرى ظهر عاريا مثلما فعل في حفله الأول وارتدى ملابس تشبه بدلة الرقص.
ترامب: الكثير من قادة العالم يطلبون مني إعفاءهم من الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من قادة العالم ومديري الشركات يطلبون منه رفع الرسوم الجمركية التي فرضها هذا الشهر.
تزامنًا مع شم النسيم، ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور
سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.
خاطر بحياة أمريكيين، زعيم الديمقراطيين يطالب بطرد هيجسيث من منصبه
طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بـ"طرد" وزير الدفاع بيت هيجسيث من منصبه، على خلفية فضيحة تسريبات جديدة.
الحوثي: استشهاد وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 شهيدا وجريحًا، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.
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