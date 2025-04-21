أخبار مصر: حالة الطقس في شم النسيم، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء الباسبور المصري عليه، مفاجآت في قضية سارة خليفة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على القبض على سارة خليفة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، قائلة: "هي كانت اسمها بيطلع في التليفزيون وعندها برامج في محطات مختلفة وكانت مرتبطة بكهربا نجم النادي الأهلي السابق".

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة قد تكون كثيفة أحيانا.

كشف محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي عن مصادر دخل النادي والانتعاشة المالية التي يعيشها.

فجرت التحريات والمعلومات التي أجرتها قوات مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن مفاجآت بقضية ضبط المنتجة الفنية سارة خليفة في واحدة من أخطر قضايا تصنيع وترويج المواد المخدرة.

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب والمدير السابق لمعهد القلب القومي، من الإفراط في الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

رثى الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، خاله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، ممثلًا في الإدارة المركزية للامتحانات – الإدارة العامة للامتحانات، تعليمات تنظيمية مشددة بشأن الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار الحرص على الانضباط وضمان سير الامتحانات داخل المعاهد الأزهرية بكفاءة ونزاهة.

كشفت مصادر سورية أن قوات الأمن العام ضبطت، فجر اليوم الإثنين، شحنة أسلحة ضخمة تحتوي على صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة في محيط مدينة إزرع التابعة لمحافظة درعا، كانت معدة للتهريب من محافظة دمشق إلى السويداء.

قال الإعلامي عمرو أديب: "أي حاجة من ريحة الزمالك عليها سكر، وزي ما الأهلي خد إمام عاشور وبن شرقي وزيزو، دلوقتي بيفكر في جوميز مدرب الفتح السعودي اللي كان مدرب الزمالك".

شهد حفل محمد رمضان الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلقاء معجب جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة انتقادات، بعد أن حضر حفلا عائليا في بلدة مازور وسط إسرائيل تزامنا مع احتجاجات شهدتها البلدة.

أكدت بكين الإثنين، أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار الدواجن، والبيض التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة أعياد شم النسيم والربيع، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الثلاثاء عددا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.

كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مشكلة صغيرة في القلب كان يتعايش معها منذ 30 عاما.

شهدت مطاعم تناول الفسيخ والرنجة في منطقة السيدة زينب زحامًا لافتًا، حيث توافد الزبائن لتناول الأطباق التقليدية الجاهزة، مثل الرنجة المدخنة وسلطة الرنجة المُحضّرة مسبقًا.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الإثنين، بسماع انفجارات في عدة مدن أوكرانية منها ميكولايف وخيرسون جنوبي البلاد، وذلك مع نهاية هدنة "عيد الفصح".

تألق النجم محمد رمضان خلال حفله الثاني ضمن مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد مسرح الحفل تجهيزات ضخمة لفقرته منها تجهيزات فرعونية، وأطل على الجمهور بإطلالة مختلفة، ولكنه في بعض الأغاني الأخرى ظهر عاريا مثلما فعل في حفله الأول وارتدى ملابس تشبه بدلة الرقص.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من قادة العالم ومديري الشركات يطلبون منه رفع الرسوم الجمركية التي فرضها هذا الشهر.

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.

طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بـ"طرد" وزير الدفاع بيت هيجسيث من منصبه، على خلفية فضيحة تسريبات جديدة.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 شهيدا وجريحًا، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.