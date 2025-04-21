شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في شم النسيم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة قد تكون كثيفة أحيانا.

وتكون هناك نشاط للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الإثنين، بالتزامن مع عيد شم النسيم، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:25

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