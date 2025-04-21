ترامب: الكثير من قادة العالم يطلبون مني إعفاءهم من الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من قادة العالم ومديري الشركات يطلبون منه رفع الرسوم الجمركية التي فرضها هذا الشهر.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "منذ إعلاننا عن يوم التحرر قدم إلي الكثير من قادة العالم ومديري الأعمال طالبين إعفاءهم من الرسوم".

وتابع: "من الجيد أن نرى أن العالم يعرف أننا جادون لأننا بالفعل كذلك! وعليهم أن يصلحوا السلبيات التي كانت خلال العقود من الاستغلال، لكن ذلك لن يكون سهلا بالنسبة لهم".

وأشار إلى أن هناك "طريقا سهلا" بالنسبة لمن يريدونه، وعليهم أن "يأتوا إلى أمريكا ويبنوا في أمريكا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا في 2 أبريل الجاري، مما أثار مخاوف لدى المستثمرين حول العالم بشأن احتمال حرب تجارية واسعة النطاق، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي والصين وبعض الدول الأخرى عن فرض الرسوم على السلع الأمريكية ردا على خطوة ترامب.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق الرسوم لفترة 90 يوما بالنسبة لـ 75 دولة، قال إنها أعربت عن الرغبة في التفاوض بشأن صفقات تجارية مع واشنطن.

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