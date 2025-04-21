تعليمات مشددة من المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، ممثلًا في الإدارة المركزية للامتحانات – الإدارة العامة للامتحانات، تعليمات تنظيمية مشددة بشأن الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار الحرص على الانضباط وضمان سير الامتحانات داخل المعاهد الأزهرية بكفاءة ونزاهة.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

حيث وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا رسميًا إلى رؤساء لجان النظام والمراقبة والملاحظين، تضمّن مجموعة من التعليمات الصارمة، وجاءت كما يلي:

1. عدم تكرار أسئلة الامتحانات من الأعوام السابقة، والالتزام بوضع أسئلة جديدة تراعي المستوى العلمي والتربوي للطلاب.



2. التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية لتوفير كافة التجهيزات الخاصة بأعمال الامتحانات، خاصة المعاهد التي تتطلب اختبارات عملية.



3. إعداد نماذج إجابة واضحة لكل مادة، مع بدء أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان، ومراعاة الدقة والانضباط في عملية التصحيح.



4. التزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من معلمين وإداريين بالحضور والانضباط التام، وعدم السماح بأي غياب أو تأخير غير مبرر.



5. منع اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان الامتحانات، سواء من الطلاب أو من أعضاء اللجان.



6. تشكيل لجان داخلية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، وتوثيق أي ملاحظات أو مخالفات تحدث داخل اللجان.



7. إعداد الأسئلة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس المختصين، مع مراعاة تنوع الأسئلة وتوزيعها الزمني المناسب وعدم الخروج عن المنهج.



8. التأكيد على سرية تامة في تداول أوراق الأسئلة والإجابات، وتسليمها داخل مظاريف مغلقة ومؤمنة بشكل كامل.

تعليمات امتحانات المعاهد الأزهرية 2025



9. عدم استخدام أي أجهزة أو طابعات شخصية لطباعة الأسئلة، ويُسمح فقط باستخدام الأجهزة التابعة للإدارة والمؤمنة.



10. إعداد تقرير يومي شامل عن سير الامتحانات، يرفع إلى الإدارة العامة للامتحانات.



11. الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، والإسراع في إرسال النتائج بعد مراجعتها بدقة.



12. تواجد جميع العاملين بالكنترول داخل اللجنة طوال اليوم الامتحاني، وعدم المغادرة إلا بعد انتهاء العمل رسميًا.



13. إعداد جداول منظمة للامتحانات العملية والشفوية، وتوزيعها بما يراعي الوقت والجهد ويخدم مصلحة الطالب.



14. عدم السماح لأعضاء الهيئة المعاونة بترك اللجان أثناء وقت الامتحان، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة وتوفير البديل.



15. الالتزام بجميع التعليمات الوقائية والتنظيمية، والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات أو تجاوزات، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع المعاهد.



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